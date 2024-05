Champions League, PSG-Borussia Dortmund: i bookmaker credono nella rimonta francese, in quota spunta il timbro di Mbappé

ripartono dalla vittoria di misura ottenuta dai tedeschi nella semifinale di andata, un esito che non spaventa gli analisti, convinti della rimonta parigina, con il passaggio di turno della squadra di Luis Enrique proposto a 1,63 contro il 2,12 del Borussia. Numeri molto più netti per quanto riguarda l’esito finale del match: la vittoria casalinga del Psg è offerta a 1,48, il pareggio sale a 4,60, con il successo dei tedeschi a 7. Per gli esperti di Goldbet questa volta sarà una sfida con diverse reti: l’Over è in pole a 1,45 contro il 2,55 dell’Under. Fra i risultati esatti invece prevale il 2-0 a 9, seguito dall’1-0 a 9,50 e dal 3-0 a 11.

MARCATORI - Per quanto riguarda i marcatori, per il Paris Saint Germain occhi puntati su Kylian Mbappé, quotato a 1,57, seguito da Gonçalo Ramos a 2,05 e Randal Kolo Muani a 2,60. Sul fronte Borussia Dortmund, gli analisti credono che Niclas Fullkrug possa replicare il goal decisivo dell’andata e pagano il bis a 3,45. Segue il tris formato da Malen, Haller e Moukoko, tutti a quota 4,25.