La UEFA ha reso note le designazioni per le partite di Champions League in programma mercoledì 25 ottobre, che vedranno impegnate anche Lazio e Milan in trasferta, rispettivamente contro il Feyenoord e il Paris Saint-Germain: fischietto tedesco per i biancocelesti, c'è Tobias Stieler, mentre per i rossoneri è stato scelto lo sloveno Slavko Vinčić.



LE DESIGNAZIONI COMPLETE



FEYENOORD-LAZIO mercoledì 25 ottobre, ore 18.45



Arbitro: Tobias Stieler (GER)

Assistenti: Christian Gittelmann (GER), Mark Borsch (GER)

Quarto ufficiale: Martin Petersen (GER)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Willy Delajod (FRA)





PSG-MILAN mercoledì 25 ottobre, ore 21



Arbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Assistenti: Tomaž Klančnik (SVN), Andraž Kovačič (SVN)

Quarto ufficiale: Matej Jug (SVN)

VAR: Nejc Kajtazovic (SVN)

AVAR: Ivan Bebek (CRO)