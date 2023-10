. Si poteva decisamente evitare:, rimanendo in 10 per più della metà della partita. Nell'occasione: invece di temporeggiare e accompagnare fuori Kean, prova con l'intervento del 'o la va o la spacca'. Il tedesco deve molto migliorare da questo punto di vista.. E' successo più volte e prima o poi l'errore arriva.. Posso capire al 40esimo del secondo tempo se sei sotto e disperato ti devi prendere per forza dei rischi. Ma nel primo no, cosa che, appunto, era già successa contro l'Inter. Questo va addebitato a Pioli, che ancora una volta non ha imparato dai suoi errori: gli altri così hanno capito come fare male al Milan.. Fino a quel momento l'inferiorità numerica non si stava vedendo.: il migliore dei 3 a centrocampo, aveva appena fatto un'ottima azione personale facendo ammonire Weah e ne aveva ancora. Tolto per mettere, regalando palle agli avversari e arrivando un po' superficiale sul tiro di Locatelli (forse poteva non far passare quella palla). Sta di fatto che dai cambi il Milan ha smesso di giocare.