e la corsa agli ottavi di finale di Champions League si complica sempre di più:al Parco dei Principi nella terza giornata della fase a gironi, sblocca Kyliannel primo tempo, la chiudononella ripresa. IL PSG di Luis Enrique sale così a 6 punti in vetta al gruppo F, i rossoneri di Stefano Pioli (alla 200ª panchina con il Diavolo) con 2 punti sono ultimi ens.- Luis Enrique sceglie Kolo Muani nel tridente con Mbappé e Dembélé, Pioli punta su Krunic e Kalulu e per la prima volta nella sua storia non ci sono italiani nell'undici titolare dei rossoneri in una partita di Champions. L'avvio è tutto per i parigini e la pressione porta a due gialli nel giro di 7', Thiaw e Kalulu. Il Milan però reagisce e dopo il 10' costruisce le prime occasioni: prima un'iniziativa di Pulisic ben coperta dalla difesa parigina, poi una conclusione di Leao larga. Al 16' Hakimi stende Leao ai 20 metri (ammonito l'esterno marocchino), su punizione ci prova Tomori ma il pallone viene deviato in corner dalla barriera.: conclusione da fuori area, parata semplice per Maignan. E un minuto più tardi il gioco si ferma per qualche secondo per l'invasione di un tifoso, corso in campo per abbracciare Mbappé prima di essere fermato dagli addetti alla sicurezza. Al 26' i rosoneri si fanno decisamente pericolosi con Leao: il portoghese si accentra dalla sinistra e calcia a giro dal limite, il pallone sfila di poco fuori alla sinistra di Donnarumma. Il PSG reagisce e lo fa al 30' con Mbappé: contropiede, l'attaccante francese si accentra e libera il destro, il pallone non esce di molto largo alla sinistra di Maignan. S. Lo svantaggio stordisce i rossoneri che rischiano di incassare ancora al 43', ma Thiaw è bravo a chiudere sulla conclusione di Kolo Muani. Nel finale di primo tempo Mbappé chiede un rigore per un contatto con Thiaw, sul ribaltamento di fronte il Milan ha una buona occasione ma il cross di Theo Hernandez per Giroud è impreciso e finisce tra le braccia di Donnarumma. La ripresa si apre con un cambio per il Milan: Pioli manda in campo Calabria al posto dell'ammonito Thiaw, Kalulu scala al centro della difesa. E i rossoneri sono subito pericolosi: lancio per Reijnders, Donnarumma lo anticipa in uscita, Giroud prova di testa ma il pallone viene allontanato dalla difesa.per un fallo di Ugarte su Musah in avvio di azione.. I. Mbappé vuole la doppietta personale e ci riprova al 58': giocata in fotocopia a quella del gol, calcia forte con il destro ma questa volta Maignan respinge con i pugni. I parigini flirtano ancora con il tris al 66' in contropiede, ma Kolo Muani manca il passaggio decisivo per Mbappé. La reazione del Milan è timida, giocata di Rejnders e palla affidata ai piedi di Leao, ma la sua conclusione dalla distanza è debole e fuori dallo specchio. Così come è velleitario al 70' il tentativo di Giroud in pallonetto, ben sventato da Donnarumma. Al 71' i primi cambi di Luis Enrique, fuori Ugarte e Dembélé per Fabian Ruiz e Kang-In Lee. Al 77' cambia anche Pioli: dentro Adli e Pobega per Krunic e Musah. Un minuto più tardi altra iniziativa di Leao: servito da Pulisic, calcia da buona posizione ma Donnarumma devia in corner. Il PSG vuole chiuderla e va vicinissimo a farlo all'82': contropiede, Kolo Muani apre a sinistra per Mbappé, destro a giro ma Maignan si distende e con la punta delle dita devia sul palo. Kolo Muani poi lascia il campo a Gonçalo Ramos. Che entra con un velo nell'azione del. Esce Tomori per Kjaer e Hakimi per Mukiele, ultime fotografie della partita: il Milan crolla a Parigi e gli ottavi si fanno sempre più difficili.