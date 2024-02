PSG-Real Sociedad LIVE dalle 21. Le formazioni ufficiali: André Silva sfida Mbappé

Gli ottavi di finale di Champions League proseguono nel loro programma. Oltre alla Lazio, di scena all’Olimpico contro il Bayern Monaco, la serata di oggi ci propone il Paris Saint-Germain che ospita, al Parco dei Principi, la Real Sociedad.



I parigini, qualificati come secondi nel gruppo che ha visto il Milan retrocedere in Europa League, arrivano da un’ottima vittoria per 3-1 sul Lille. I baschi, invece, che hanno trovato l’accesso alla fase eliminazione diretta vincendo il girone dell’Inter, giungono da una sconfitta in campionato contro l’Osasuna che ne ha complicato la rincorsa europea in Liga.



PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo, L. Beraldo; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha; Dembélé, Mbappé,, Barcola. All. Luis Enrique



REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galàn; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, André Silva, Barrenetxea. All. Alguacil