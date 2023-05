Settimana decisiva per il calcio italiano che si presenta alle semifinali di Champions, Conference ed Europa League con cinque squadre e in particolare con Milan ed Inter che si troveranno ancora di fronte per contendersi un posto nella finale della massima competizione continentale dopo le due vittorie rossonere nel 2003 e nel 2005. Ci sarà quindi almeno una squadra della Serie A ad Istanbul, dove sabato 10 giugno sarà assegnata la Champions League e a contendere il titolo ad una tra Inter o Milan sarà la vincente dell’altra semifinale tra il Manchester City e il Real Madrid. Chi la spunterà nel big match tra Guardiola e Ancelotti? Gli inglesi dopo anni di grandi investimenti, che hanno portato a tanti titoli ma solo a livello nazionale, vogliono mettere in bacheca la coppa più ambita, ma se la dovranno vedere contro i campioni d’Europa in carica e soprattutto contro un club a caccia della 15esima Champions. Al di là dell’esperienza tutta a favore dei Blancos sarà uno scontro tra titani, ma i pronostici non sono in equilibrio. Sulla lavagna scommesse Guardiola e i suoi sono favoriti per il passaggio del turno a 1,35, quota molto più bassa rispetto a quella legata al successo degli spagnoli nel doppio confronto a 3,25. Ancelotti è chiamato a fare la differenza ma già nell’andata in casa – martedì 9 maggio alle 21:00 – è proposto vincente a 3,15: non basta quindi il fattore Bernabeu e il segno 2 vale 2,25. A 3,60 il pareggio. Ruberà le attenzioni di molti la sfida tra Benzema e Haaland, due bomber fenomenali che potrebbero decidere la gara. Già all’andata il norvegese potrebbe essere più decisivo visto che una sua rete è proposta a quota 2,00, mentre il francese è sulla lavagna marcatori a 2,50.