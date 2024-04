Champions League: Real e PSG favorite per la finale. Il derby tedesco a quota 6.00

21 minuti fa



Tutto pronto per le semifinali della Champions League, con le gare d’andata che andranno in scena martedì 30 aprile (Bayern Monaco-Real Madrid) e mercoledì 1 maggio (Borussia Dortmund-Psg). La selezione potrebbe essere fatale per le due tedesche, che sulla lavagna scommesse sono dietro in chiave passaggio del turno. Carlo Ancelotti punta la quinta Champions da allenatore (la terza sulla panchina dei blancos) e in vista del doppio confronto con i bavaresi alla guida degli spagnoli è favorito a 1.50, contro l’eliminazione a 2.50. C’è ancora meno equilibrio nel testa a testa tra Paris Saint Germain e Borussia Dortmund: a 1.36 i francesi in finale, si sale a quota 3.00 per le Vespe. Non è un caso se la finale Real Madrid-Paris Saint Germain sia considerata la più probabile a 2.00, mentre la finale tutta tedesca è a 6.00 volte la posta. Per la vittoria della manifestazione i pronostici sorridono ancora ad Ancelotti. Il Real Madrid punta la quindicesima vittoria nel torneo, migliorando così il record, e l’impresa non è così lontana a quota 2.40, mentre il Paris Saint Germain vuole piazzare per la prima volta nella sua storia il titolo in bacheca a 3.50. Subito dietro il Bayern Monaco a 3.70, mentre il Borussia Dortmund sarebbe la grande sorpresa a 9.00.