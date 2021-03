A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO POLVEROSI PER 100ESIMO MINUTO!

Secondo round, ci siamo.si affrontano nel ritorno degli ottavi di, grazie al gol realizzato da Mendy al Gewiss Stadium di Bergamo. Per passare il turno, i giocatori di Gasperini dovranno vincere con almeno un gol di scarto segnando almeno due gol: con lo 0-1 si andrebbe ai supplementari, dall'1-2 in poi passerebbe il turno la Dea. Zidane senza lo squalificato Casemiro, Gasperini deve rinunciare a Freuler espulso tra le polemiche nella gara d'andata.​- I numeri sono dalla parte del Real Madrid, che ha superato otto delle ultime nove sfide di Champions League in cui ha vinto l'andata fuori casa: unica eliminazione negli ottavi del 2018/19 contro l'Ajax. Le merengues, inoltre, hanno vinto undici delle ultime 12 sfide con squadre italiane in Champions (una sconfitta), segnando almeno due gol in dieci di queste gare. L'unica squadra italiana che ha impedito al Real Madrid di segnare nella competizione è stata la Juventus, nel novembre 2008. L'Atalanta è alla seconda trasferta spagnola in Champions (il precedente agli ottavi della scorsa stagione, 3-4 in casa del Valencia) e ha la serie di vittorie fuori casa più lunga di qualsiasi altra squadra in Champions, avendo vinto le ultime cinque gare.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Courtois; Nacho, Varane, Ramos; Lucas, Kroos, Modrid, Valverde, Mendy; Benzema, Vinicius.: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Romero; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.​