Torna la UEFA Champions League e si entra nella fase più calda della competizione., per un sogno chiamato finale.Entrambe le squadre hanno eliminato una formazione inglese ai quarti di finale: i bavaresi di Thomas Tuchel hanno superato l'Arsenal, gli spagnoli di Carlo Ancelotti hanno battuto ai calci di rigore il Manchester City di Guardiola, detentore del trofeo.

Il Bayern prova a tornare in finale di Champions quattro anni dopo l'ultima volta (nel 2020 vinse contro il PSG), il Real Madrid non ci arriva dal 2022, anno del trionfo sul Liverpool.• Partita: Real Madrid-Bayern Monaco• Data: mercoledì 8 maggio 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Amazon Prime Video• Streaming: Amazon Prime Video

Alla guida della diretta Giulia Mizzoni affiancata da Clarence Seedorf, Luca Toni e Claudio Marchisio., inviati a bordocampo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. A fine match, dopo il post-partita dal campo, alle 23:15 l'Highlights Show con i gol dei match di semifinale. In studio Marco Cattaneo, Julio Cesar e Cristian Brocchi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Pavlovic; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. All. Tuchel.