Torna la Champions League, continua la strada verso Parigi. Questa sera le prime due gare di ritorno dei quarti di finale, il Real Madrid ospita il Chelsea al Santiago Bernabeu mentre il Bayern Monaco affronta all'Allianz Arena il Villarreal.



Missione quasi impossibile per i Blues, dopo il 3-1 per le merengues all'andata a Stamford Bridge. Tuchel prova a cambiare qualcosa, via Christensen e Jorginho dall'undici titolare dentro subito Alonso e Kovacic. Davanti ancora Havertz-Pulisic, non convocato Lukaku per un problema al tendine d'Achille. Ancelotti deve fare a meno dello squalificato Militao, sostituito da Nacho, e conferma Valverde dal 1'.



REAL MADRID-CHELSEA - h. 21 (diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Canale 5)



Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, F. Mendy; Valverde, Modric, Casemiro, Kroos; Benzema, Vinicius Jr. All. Ancelotti.



Chelsea (3-4-1-2): E. Mendy; Azpilicueta, T. Silva, Rudiger; James, Kovacic, Kanté, M. Alonso; Mount; Havertz, Pulisic. All. Tuchel.





Obiettivo rimonta anche per il Bayern, dopo l'1-0 per il Villarreal dell'andata in Spagna. Nagelsmann con il dubbio Sané-Musiala, Emery con Lo Celso e Gerard Moreno titolari.



BAYERN MONACO-VILLARREAL - h. 21 (diretta tv: Sky Sport Football e Sky Sport 253. Streaming: Mediaset Infinity)



Bayern (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Musiala, Muller, Coman; Lewandowski. All. Nagelsmann.



Villarreal (4-3-1-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Coquelin, Parejo, Capoue; Lo Celso; Gerard Moreno, Danjuma. All. Emery.