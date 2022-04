Si riparte dalla stratosferica tripletta dia Stamford Bridge: questa sera al Bernabeu il Chelsea diè chiamato ad una vera e propria impresa per mettere in discussione il passaggio alle semifinali di Champions League del Real di Carlo. 1-3 all'andata, reso meno pesante dal fatto che i gol in trasferta non valgono più doppio. Senza il miglior, che è rimasto a Milano sponda nerazzurra,e compagni dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo e appellarsi al sostegno dei propri tifosi in un momento storico molto delicato per via del passaggio di proprietà forzato dalla guerra in Ucraina e il relativo coinvolgimento di Roman. Calcio d'inizio alle ore 21, arbitra Marciniak.LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.: Mendy; James, Rudiger, Silva, Alonso; Kanté, Kovacic, Loftus-Cheek; Havertz, Werner, Mount