Uno dei grandi classici del calcio europeo: così può a giusta ragione essere definita la sfida tra Real Madrid e Inter, che domani tornano ad incontrarsi in una gara ufficiale dopo 22 stagioni. Il bilancio delle 15 sfide giocate nelle coppe è leggermente in favore dell'Inter, con 7 vittorie, 6 sconfitte e 2 pareggi, ma se si restringe l'ottica agli incontri disputati a Madrid, si registrano 6 successi del Real e soltanto uno dell'Inter. Domani sarà però una trasferta sui generis, sia per l'assenza di pubblico, sia perché non si giocherà al “Bernabeu” (chiuso per lavori), ma allo stadio “Alfredo Di Stefano”. Ciò detto, il pronostico dei trader è comunque orientato verso il Real, favorito a 1,94, mentre il «2» dell'Inter è a 3,40 e il pareggio vale 4 volte la scommessa. Difficile prevedere un match povero di reti, per questo l'Over si presenta a quota modesta, 1,47, con l'Under a 2,50. Contro ogni previsione, dopo due turni le due squadre sono ancora alla ricerca del loro primo successo in questa Champions. Tuttavia, per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi, sono ancora le due candidate maggiori: il Real è a 1,45, l'Inter a 1,72. Seguono il Borussia Monchengladbach a 2,15 e lo Shakhtar a 2,20.



Domani scende in campo anche l'Atalanta, che sfida sul proprio terreno per la prima volta il Liverpool. I Reds, che finora in Champions non hanno lasciato nulla agli avversari (due vittorie con Ajax e Midtjylland, tre gol fatti e zero incassati) sono favoriti anche per il match di domani, a 2,15. Non lontana però l'Atalanta, a 3,00, mentre il pareggio si gioca a 3,80. La squadra di Gasperini in questa stagione è andata sempre in Over (otto su otto tra campionato e Champions), difficile che questa abitudine si perda proprio contro il Liverpool: l'Under in effetti sale fino a 3,05, l'Over è schiacciato a 1,33.



Mercoledì tocca a Juventus e Lazio. I campioni d'Italia, dopo la sconfitta interna con il Barcellona, non possono fallire il colpo in casa del Ferencvaros. Il pronostico è tutto bianconero, con il «2» a 1,25. Improbabile il pari, a 5,50, quasi impensabile la vittoria ungherese, data a 13. Equilibrio, invece, in Zenit-Lazio, con il segno «1» a 2,75 e il «2» biancoceleste a 2,68. Il pareggio, che per i russi sarebbe il primo punto nel girone, si gioca a 3,10.