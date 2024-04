Il torneo cambierà format, con la storica eliminazione della fase a gironi e il passaggio a un gruppo unico. Anche il numero di club partecipanti aumenterà, passando dalle attuali 32 a 36 squadre, con due di questi posti assegnati alle Federazioni con il miglior ranking della stagione precedente. Il nuovo format porterà fondamentalmente a due conseguenze: un maggior numero di partite in programma, a cominciare già dalla prima fase (otto gare per ogni club, contro le sei attuali) e, incassi che finiranno anche tra gli introiti delle società di Serie A.

Calcio&Finanza, basandosi sulla forte possibilità di avere cinque squadre nella prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie e sull’attuale classifica di Serie A (che vede Inter, Milan, Juventus, Bologna e Roma come qualificate italiane e ai primi 5 posti della graduatoria), in caso di qualificazione.Iniziando con il bonus per la partecipazione,, quota suddivisa in un acconto iniziale di 17,87 milioni di euro e un saldo successivo di 750.000 euro.

La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;

La parte non europea – legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.

Passando ai bonus per i risultati,: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica al termine della prima fase. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali.Infine,. La somma complessiva che sarà distribuita andrà divisa in due parti:Secondo le stime di Calcio&Finanza,. Basandosi su un mantenimento di valore per il mercato italiano dei diritti tv,Al secondo posto la Roma, con 31,3 milioni di euro circa, mentre al terzo posto la Juventus con circa 31 milioni di euro. Chiudono il Milan, con poco meno di 26 milioni, e il Bologna, inevitabilmente fanalino di coda con 17,6 milioni.