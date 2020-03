L'allerta per ilpuò ridisegnare anche il ritorno degli ottavi ditra. Il presidente dell'OL Aulas in mattinata aveva aperto alla possibilità di giocare la gara con i bianconeri non all'Allianz Stadium ma a campo neutro , ora dalla Francia arriva una nuova indiscrezione: secondo quanto riferito dal sito de L'Equipe infatti,E' quanto sarebbe emerso dalla riunione del comitato esecutivo dell'UEFA ad Amsterdam, nell'occasione il presidente della federazione europeaha peraltro escluso al momento la possibilità che le partite siano rinviate: "Seguiamo con attenzione l'evoluzione dell'epidemia - si legge -. Per il momento, non è prevista la cancellazione di alcuna partita, ma seguiremo le decisioni che saranno prese nei differenti Paesi".