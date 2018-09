La prima partita della Roma nella Champions League 2018-2019 è nel tempio del calcio, il Bernabeu, contro il Real Madrid, campione in carica da 3 anni consecutivi. A leggerla così l’impresa sembra decisamente proibitiva per i giallorossi, anche se la Roma ha già espugnato la cattedrale del calcio madrileno due volte in cinque incontri. Nonostante la tradizione positiva dei giallorossi in Spagna, gli esperti di Sisal Matchpoint assegnano il match al Real Madrid, nettamente favorito a 1.35. La squadra di Di Francesco è reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due di campionato, il colpaccio a Madrid è così proposto a ben 8 volte la posta. Il pareggio - si legge in una nota - è a 5.50. Gli scommettitori non lasciano scampo ai capitolini, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria madrilena. Difficile immagine una gara reti inviolate, l’Over 2,50 è a 1.32 e l’opzione “segnano entrambe” a 1.53. Sfida stellare in attacco tra due top player: Bale da una parte, Dzeko dall’altra. Chi segnerà di più? Nella sfida del gol è avanti l’11 del Real, a 2.10, stessa quota per il pareggio tra i due, a 6.50 il giallorosso. Nonostante l’inizio in salita con i Campioni in carica, la Roma ha buone chance di qualificarsi agli ottavi, a 1.25, insieme al Real Madrid, accoppiata favorita nel Gruppo G, a 1.33.