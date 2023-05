Quando il gioco si fa duro, loro cominciano a segnare. Le semifinali di Champions League sono forse il momento più alto della competizione, quello in cui, senza la pressione della finale, i grossi calibri si affrontano in due sfide al solito emozionanti e spettacolari. Non deve quindi stupire che, tra coloro i quali hanno segnato più reti in questa fase del torneo, ci siano alcuni tra i migliori giocatori della storia del calcio. Ma anche qualche sorpresa. Vediamo i bomber più prolifici della storia delle semifinali di Champions.