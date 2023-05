Doveva essere un weekend chiave per la lotta alla zona Champions League, con tre scontri diretti in cui erano impegnate le formazioni dal secondo al settimo posto in classifica, e così è stato, soprattutto per le due milanesi, Milan e Inter, capaci di battere con un doppio 2-0 rispettivamente Lazio e Roma. Soprattutto la formazione di Inzaghi, alla quarta vittoria consecutiva in Serie A, vede da vicino la qualificazione in Champions data a 1,25, mentre oscilla tra 1,45 e 1,75 il terzo piazzamento consecutivo tra le prime quattro per i rossoneri. Nonostante la sconfitta è invece ben salda la posizione della Lazio, vista tra le prime quattro posizioni a 1,20 mentre dopo gli ultimi risultati è sempre più difficile il ribaltone di Roma e Atalanta, offerte a 2 e 4 volte la posta.