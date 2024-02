Champions League, Sarri ci crede: crolla la quota del passaggio del turno contro il Bayern Monaco

Una grande Lazio regola per 1-0 il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e sogna l’accesso nelle top-8 della competizione. Un obiettivo ora alla portata dei biancocelesti per gli esperti, che vedono il passaggio del turno offerto rispettivamente a quota 2,45 e 2,47 volte la posta, in netto calo rispetto al 7 della vigilia del match. Nonostante le difficoltà delle ultime settimane, tuttavia, i bavaresi restano avanti per la qualificazione ai quarti di finale - tra 1,48 e 1,50 - ma i novanta minuti dell’Olimpico hanno dimostrato ampiamente come per gli uomini di Sarri un altro risultato positivo non è utopia.