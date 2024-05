Juventus-Salernitana, le pagelle di CM: Rabiot, il gol non basta. Gatti e Locatelli horror, Vlahovic spento

Juventus-Salernitana: 1-1 (Pierozzi 26’, Rabiot 91')Szczesny 6 – Sul gol non ha colpe, per il resto evita che la Juve affondiGatti 4.5 – In apnea quando Sambia e Vignato attaccano, difficoltà che si trascina anche quando ha palla al piede, o sulla testaBremer 6 – Tiene botta, tra i pochi a dare segni di vitaRugani 5 – Inizia discretamente, poi Tchaouna e Ikwuemesi gli fanno solo leggere la targaDal 76’ Yildiz 5.5 - non è al meglio e si vedeCambiaso 6 – Il migliore dei suoi, fa cose diverse e fatte bene, rispetto ai compagni. Tanto che viene da chiedersi se si alleni insieme agli altri

McKennie 5 – Va KO nell’uno contro uno con Sambia: lui resta a terra, l’avversario sgasa via. Benzina finita dopo una prima parte di stagione a tuttaDal 45’ Miretti 6 – fa tremare la traversa, dà fosforo alla manovraLocatelli 4.5 – Incomprensioni con i compagni, trame banali, errori… niente che non si sia già visto, ma la sua involuzione continua a sorprendereRabiot 5.5 – Perde Pierozzi in occasione del gol e non è nemmeno la cosa peggiore del suo match. Il voto si alza per il gol nel finale, ma non basta per la sufficienza

Kostic 4 – Passettini corti e tentativo di cross che finisce addosso all’avversario: questo il copione del suo match. IncomprensibileDal 45’ Iling 4.5 – Dovrebbe cambiare marcia, ma va a singhiozzo. Quanti errori tecniciKean 4.5 – Lotta spalle alla porta, nella maggior parte delle occasioni ne esce sconfittoDal 45’ Chiesa 6 - Almeno ci prova, almeno cambia il passoVlahovic 5.5 – Riscalda gli animi con una traversa a inizio tempo, ma è un fuoco di paglia, si spegne con il diluvioDal 76’ Milik 5.5 - Non ha particolari occasioni per mettersi in mostra

All. Allegri 4 – Lo scenario è desolante, è un compendio in 90’ di tutto quello che non ha funzionato nel suo ciclo bisFiorillo 7 - Almeno due interventi fondamentali, ci sono anche i suoi guantoni nella grande prestazione della SalernitanaPierozzi 7 – Beffa tutti nell’area bianconera, che tempismo!Fazio 6.5 – Mai in difficoltà, complice anche un attacco bianconero sterilePirola 6.5 – Come i compagni di reparto, mai in apneaSambia 6.5 – Sterzata e mette a sedere McKennie, sulla sinistra si crea spazi che la difesa bianconera è troppo leggera nel concedere

Coulibaly 6 – Gamba, grinta, sostanzaBasic 6.5 – Di lotta e di governo, quasi a sorpresa le chiavi del centrocampo se le prende luiZanoli 6 – Nessun picco, ma la sua è una gara ordinataTchaouna 6.5 – Gli basta accelerare, senza nemmeno premere a tavoletta, per lasciarsi la difesa bianconera alle spalleVignato 6.5 – Non fa niente di clamoroso, ma quello che fa lo fa bene e tanto basta per mandare in crisi la catena bianconera di destraDal 64’ Legowski 6 - Gamba fresca per alzare la diga in mezzo al campoIkwuemesi 6.5 – In coppia con Tchaouna svela le difficoltà fisiche della Juventus

Dal 72’ Kastanos 6 - Ex di giornata, dà una mano nei minuti finaliAll. Colantuono 7 – Aveva chiesto carattere ai suoi, di onorare la maglia. Oltre alle doti caratteriali, i suoi mostrano anche qualità e buon gioco a sprazzi