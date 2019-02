Pronostico più che in discesa per il Manchester City nell'andata degli ottavi di finale in Champions League. La squadra di Guardiola, a Gelsenkirch, gioca contro lo Schalke 04, che non attraversa proprio un buon momento: è quintultimo in Bundesliga, pericolosamente vicino alla zona retrocessione. È quindi logico che nelle previsioni degli analisti Microgame il City, primo in Premier e reduce da una serie di ottime performance, parta nettamente favorito: il successo dei Citizens vale appena 1,27, si sale già a 6,00 per il pareggio e pagherebbe addirittura 9,75 la vittoria dei tedeschi. Pronostico sbilanciatissimo anche in tema di reti, vista la prorompente attitudine al gol degli inglesi che hanno realizzato 74 gol in campionato e 16 in Europa: l'Over, scommessa su almeno tre gol complessivi, viaggia a 1,50. Infine, il City domina anche nelle quote su chi passerà il turno, a 1,03 contro il 9,00 sugli avversari.