Pep Guardiola riparte da Lisbona nella caccia alla Champions League, che sarebbe la prima nella storia del Manchester City. Primo in Premier League, +9 sul Liverpool secondo (che ha però una partita in meno), il City sfida lo Sporting. Secondo in Portogallo così come nel girone di qualificazione, alle spalle dell’Ajax.



PROBABILI FORMAZIONI



Sporting (3-4-3): Adán; Inácio, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Nunes, Reis; Sarabia, Paulinho, Gonçalves.



Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Aké; B. Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling.



Tv: Sky Sport Football e Sky Sport 253