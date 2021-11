Amazon ha scelto le ultime due partite della fase a gironi: in esclusiva su Prime Video le sfide tra Atletico Madrid-Milan, in programma mercoledì 24 novembre ore 21.00, e Atalanta-Villarreal, in programma mercoledì 8 dicembre ore 21.00. Partite decisive per entrambe le squadre italiane, nella corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.



Su Prime Video, che in Italia trasmetterà fino al 2024 il miglior match del mercoledì sera di UEFA Champions League, anche nelle fasi ad eliminazioni dirette, fino alle semifinali, sarà sempre protagonista una squadra italiana se qualificata. Inoltre, il mercoledì sera, a partire dalle 23:15, saranno disponibili su Prime Video anche gli highlights di tutte le altre partite del martedì e del mercoledì sera.