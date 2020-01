Il sito Footy Headlines, famoso per le indiscrezioni su maglie e scarpe da calcio, stavolta svela il pallone che tutti vorrebbero anche solo sfiorare, quello della finale di Champions League 2020 a Istanbul. Basato sul classico modello delle precedenti edizioni, il pallone presenta una grafica raffigurante la città turca vista dall’alto e lo stretto del Bosforo, il tutto in rosa e in blu. ​Dal punto di vista tecnico, è la stessa utilizzata durante la fase a gironi. Ancora qualche mese per scoprire chi calcerà la versione 2020 del pallone più ambito.

BREAKING - Official Pictures: Spectacular Adidas 2020 Champions League Final Istanbul Ball Leaked: https://t.co/xIP0THHqUo — Footy Headlines (@Footy_Headlines) January 12, 2020