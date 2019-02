Bilancio in perfetta parità tra Tottenham e Borussia Dortmund, che si affrontano domani a Wembley nell'andata degli ottavi di finale Champions. Due vittorie a testa nei quattro confronti diretti, anche se per il match di domani il giudizio degli analisti 888sport.it è leggermente sbilanciato a favore degli Spurs, dati come favoriti a 2,28. A pesare sulla quota è il momento di miglior forma della squadra di Mauricio Pochettino, che in Premier ha infilato quattro vittorie una dietro l'altra. Il Dortmund è primo in Bundesliga, ma ha pareggiato le ultime due ed è dato a 3,20 per il colpo in Inghilterra. Il primo pari tra le due formazioni è invece valutato 3,50. I quattro match precedenti sono tutti finiti in Over (con almeno tre reti complessivi) esito (a 1,78) che potrebbe facilmente verificarsi anche domani, data la buona media reti di entrambe: 1,96 quella del Tottenham tra campionato e coppa, sale a 2,37 quella dei gialloneri.