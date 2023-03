Tottenham-Milan (calcio d'inizio alle ore 21.00 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Si (ri)parte dall'1-0 per i rossoneri firmato all'andata a San Siro da Brahim Diaz, recuperato da Pioli così come Giroud. In difesa Kjaer è in ballottaggio con Thiaw, sulla fascia destra Messias parte favorito su Saelemaekers, a centrocampo Krunic dovrebbe essere preferito a Bennacer. Nessuna chance per De Ketelaere.



Dall'altra parte torna in panchina Conte, che deve fare a meno dello squalificato Dier oltre agli infortunati Lloris, Bissouma, Sessegnon e Bentancur. L'altro ex juventino Kulusevski gioca dall'inizio, così come l'ex interista Perisic. In panchina i brasiliani Lucas Moura e Richarlison.

Arbitra il francese Turpin, assistito dai connazionali Danos e Pages con Pignard quarto uomo, mentre al Var c'è lo spagnolo Hernandez insieme a Delajod.



PROBABILI FORMAZIONI



TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.



MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Kjaer (Thiaw), Tomori; Messias, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud.