Il Milan vuole tornare protagonista in Europa e domani ha una grande per riuscirvi. Tra i quarti di Champions League e il Diavolo c’è il Tottenham, Stefano Pioli presenta la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia.



SULLE SENSAZIONI: "Stiamo vivendo sensazioni positive. Arriviamo con fiducia, entusiasmo e determinazione".



SU COME STA LA SQUADRA: "Stanno tutti bene, compresi Giroud e Diaz. Siamo in 24 tutti disponibili, anche Olivier e Brahim per giocare dall'inizio. Poi farò io le scelte".



SE INFLUIRÀ Il RITORNO DI CONTE: "La presenza dell'allenatore è importante, parlo per esperienza personale. Conte è un valore in più e al di là di lui troveremo una avversario molto motivato".



SU COSA CAMBIERÀ IL TOTTENHAM RISPETTO ALL’ANDATA: "I risultati non cambiano la partita di domani. Entrambe le formazioni vogliono passare questo turno. Il Tottenham probabilmente proverà ad aggredire di più rispetto a San Siro. Hanno dei numeri nei secondi tempi importanti. Dobbiamo stare attenti agli episodi".



SUL CLIMA ALLO STADIO: “Ci aspettiamo uno stadio caldo, così come lo è stato San Siro ma il gol non lo fa il pubblico".





SU CHE PARTiTA’ SARÀ: “Domani è la partita della personalità. I nostri avversari sono temibili sotto il profilo offensivo, giocheranno con grande intensità e dobbiamo essere preparati a controllare di più la partita. Abbiamo un piccolissimo vantaggio ma non possiamo pensare di gestirlo. Dobbiamo attaccare e giocare con intensità".