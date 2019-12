Lunedì 16 dicembre a Nyon, alle ore 12, si terrà l'atteso sorteggio che darà vita agli ottavi di finale di Champions League 2019/20. L'impresa dell'Atalanta, vittoriosa 3-0 contro lo Shakhtar, ha aggiunto una terza, insperata, squadra al novero delle italiane qualificate agli ottavi di finale di Champions League. La Juve era già sicura del passaggio del turno da prima classificata, ieri anche il Napoli ha superato il girone grazie al rotondo successo ai danni del Genk. Solo l'Inter, sconfitta dal Barcellona, non ce l'ha fatta, e sarà ora impegnata in Europa League.



I VERDETTI



PRIME CLASSIFICATE - Juve (Ita), Barcellona (Spa), Liverpool (Ing), Manchester City (Ing), PSG (Fra), Bayern Monaco (Ger), Valencia (Spa), Lipsia (Ger).



SECONDE CLASSIFICATE - Napoli (Ita), Atalanta (Ita), Atletico Madrid (Spa), Real Madrid (Spa), Tottenham (Ing), Chelsea (Ing), Borussia Dortmund (Ger), Lione (Fra).



RETROCESSE IN EUROPA LEAGUE - Vanno in Europa League, dove saranno teste di serie: Inter (Ita), Ajax (Ola), Salisburgo (Austria), Benfica (Por).



Vanno in Europa League, ma non saranno teste di serie: Bayer Leverkusen (Ger), Olympiacos (Gre), Shakhtar Donetsk (Ucr), Club Bruges (Bel).





LE DATE - Le prime quattro gare d'andata degli ottavi si giocheranno tra il 18 e 19 febbraio, le altre quattro il 25 e 26 febbraio. Le prime quattro sfide di ritorno si giocheranno il 10 e 11 marzo, le ultime quattro tra il 17 e 18 marzo.



SORTEGGIO E AVVERSARIE - Nessuna squadra può affrontarne una già sfidata nella fase a gironi o proveniente dalle stessa federazione. Le prime classificate giocheranno la gara di ritorno in casa. Tanti i rischi, così come le occasioni, per le nostre rappresentanti. Andiamo a vedere, squadra per squadra, le possibili avversarie delle italiane, messe in ordine per grado di difficoltà (espresso in stelline, da 1 a 5).



JUVE - La Juve di Sarri ha dominato il Gruppo D, chiuso al primo posto con 5 vittorie e un solo pareggio. Agli ottavi i bianconeri avranno cinque possibili avversarie, in quanto non possono affrontare l'Atletico, giunto secondo nello stesso girone, e le italiane.



- REAL MADRID ****

- TOTTENHAM ***

- BORUSSIA DORTMUND ***

- CHELSEA **

- LIONE *



NAPOLI - Gattuso eredita da Ancelotti una squadra arrivata seconda nel Gruppo E dietro al Liverpool, contro cui ha però ottenuto 4 punti su 6. Le possibili avversarie agli ottavi sono dunque sei, escludendo i Reds (affrontati nel girone) e la Juve, in quanto unica italiana della prima fascia.



- BARCELLONA *****

- MANCHESTER CITY *****

- PSG ****

- BAYERN MONACO ****

- LIPSIA **

- VALENCIA *



ATALANTA - Gli eroi di Gasperini, in grado di qualificarsi agli ottavi dopo aver perso le prime tre sfide del girone, si sono classificati secondi nel Gruppo C, alle spalle del Manchester City. Non potranno dunque sfidare nuovamente Guardiola, così come la Juve, per i criteri sopra elencati.



- BARCELLONA *****

- LIVERPOOL *****

- PSG ****

- BAYERN MONACO ****

- LIPSIA **

- VALENCIA *