È subito spettacolo nell’andata del primo turno dei playoff di Champions League. In ballo ci sono gli ultimi posti utili per andarsi a giocare i gironi della massima competizione europea per club. Cinque le gare disputate oggi.



BENFICA - Il Benfica si è sbarazzato senza grossi patemi dei danesi del Midtjylland per 4-1. Mattatore della serata Goncalo Ramos, autore di una tripletta. Il sostituto di Darwin Nunez, andato al Liverpool, si è messo in mostra con due gol di testa e uno di destra, da attaccante puro. L’altra rete portoghese di Enzo Fernandez, su schema da calcio d’angolo. Per gli ospiti la rete di Pione Sisto, per tenere viva una minima speranza di passare il turno.



LE ALTRE - Sorpresa invece in Belgio, dove il St. Gilloise ha avuto la meglio dei Glasgow Rangers per 2-0. Teuma e Vanzeir regalano ai padroni di casa la vittoria in attesa del ritorno in Scozia. Tutto rimandato anche per il big match della serata: Monaco – Psv. Nel Principato finisce 1-1. Passano avanti gli olandesi con Veerman, i francesi pareggiano a 10’ dalla fine con Disasi. Nelle altre sfide della giornata il Viktoria Plzen è corsaro in casa dello Sheriff per 2-1, mentre la Dinamo Zagabria passa 2-1 sul campo del Ludogorets.