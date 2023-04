L'andata dei quarti di Champions League vede Inter e Milan avvicinarsi al passaggio del turno grazie al doppio successo su Benfica e Napoli. Mentre i nerazzurri con il 2-0 in trasferta mettono un piede e mezzo in semifinale, i campioni d'Italia in carica dopo la vittoria di misura sui partenopei ribaltano un pronostico iniziale che dava gli uomini di Spalletti favoriti dai bookmaker: a 90 minuti dal termine del confronto, il passaggio al penultimo atto dei rossoneri è visto a 1,64, mentre quello del Napoli oscilla tra 2,17 e 2,25. L'Inter appare invece vicinissima alla semifinale, quotata 1,03 contro il ribaltone del Benfica a 10.