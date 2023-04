È inutile negare che la vittoria al Maradona delha subito suggestionato sogni e aspettative dei tifosi rossoneri in primis, ma anche di quelli nerazzurri. Tra chi non vede l’ora di assistere di nuovo alle due squadre meneghine contro in semifinale, a chi rabbrividisce soltanto all’idea,. Il tutto si concretizzerà, ovviamente, solo se l’non farà passi falsi col. E allora, vediamo quale potrebbe essere lo scenario tanto atteso dal punto di vista dei due club.- Sulla sponda rossonera l’entusiasmo è alle stelle, perché se in campionato l’andamento non è dei migliori (salvo lo 0-4 a Napoli), in Champions è tutta un’altra musica con due prestazioni da top club e una semifinale in tasca. L’unica certezza, al momento, è che la squadra di Pioli,. la data della prima gara è ancora incerta,. Prima della sfida di andata è in calendario il match contro laal Meazza, prima di quella di ritorno c'è la trasferta al Picco di La Spezia.- La situazione delle milanesi è quasi speculare. L’Inter ha ipotecato la semifinale contro i rossoneri con due gol a Lisbona. L’andamento in campionato è quasi da dimenticare, conconsiderato primo colpevole. A differenza del Milan, però, i nerazzurri lottano per una competizione in più, la, la cui semifinale di ritorno si giocherà a San Siro il prossimo(l’1-1 con la Juve, al momento, è un risultato favorevole). Anche Inzaghi avrà vari incontri spinosi da affrontare e, a proposito di specularità,da qui a fine campionato. Peraltro, il 7 maggio, proprio a pochi giorni dalla data della semifinale di Champions ancora da definire, l’Inter affronterà la Roma all’Olimpico, mentre tra le due sfide europee è prevista la partita interna contro il Sassuolo. L’unica certezza è l'eventuale- Il Milan, e probabilmente anche l’Inter, nei prossimi giorni. Stando al modus operandi degli ultimi mesi, è prevedibile che la società rossonera, quindi prelazione per i tifosi tesserati e poi la vendita libera. I tagliandi saranno disponibili su singletickets.acmilan.com, sul circuito vivaticket.com e presso la biglietteria di Casa Milan. I prezzi in prevendita dovrebbero oscillare tra i 59 euro e i 170 euro tra secondo e terzo anello. Il costo lievita se si vuole assistere alla gara dalla tribuna rossa (circa 500 euro).con le tre classiche fasi di vendita: prima gli Abbonati Serie A, poi i Soci Inter Club e infine i titolari della tessera Milano Siamo Noi. I prezzi dovrebbero andare dai 45-50 euro della fase di prevendita ai circa 375 euro delle poltroncine rosse.