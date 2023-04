L'ennesima delusione di un campionato che si sta trasformando in una via crucis per l'allenatore piacentino ha fatto scattare nuovamente l'allarme rosso in casa nerazzurra.- condizione necessaria per partecipare anche l'anno prossimo alla Champions League -Il ko a San Siro contro il Monza, l'undicesimo da inizio stagione e il terzo consecutivo davanti ai propri tifosi (peraltro senza realizzare nemmeno un gol) è stata l'ennesima versione in carta carbone di una squadra incapace di convertire in gol la mole di gioco prodotta e terribilmente fragile sotto l'aspetto difensivo e della tenuta mentale.- Il lungo summit andato in scena nella tarda serata di ieri nella pancia del "Meazza" è stata la riedizione di quelli tenutisi a più riprese nel corso di questo campionato disgraziato, con la dirigenza intenta a comprendere la natura del male che si è impadronito dell'Inter ma anche a porre sul tavolo tutte le possibili soluzioni. ESe fino ad oggi Inzaghi è riuscito a tenersi stretto un posto che più di qualcuno in società ha iniziato a mettere in discussione dallo scorso ottobre e dalla partita della svolta in Champions contro il Barcellona grazie al rendimento nelle coppe,- nella partita di ritorno dei quarti di finale - dopo il 2-0 del "Da Luz", rinnovato al termine della passata stagione e con un importante adeguamento dell'ingaggio che è salito sino ai 4 milioni di euro netti più bonus, ma uscire anche dalla competizione europea più importante - per giunta dopo aver ipotecato l'accesso alle semifinale grazie al colpaccio in Portogallo - verrebbe ritenuto un fatto troppo grave per non produrre strascichi.Oltre a quelle di non aver saputo individuare delle alternative tattiche al modo di giocare della squadra e di risvegliare gli stimoli di un gruppo che nelle coppe esprime il meglio di sè e che in Serie A continua a procedere con l'andatura del gambero.- E- a mo' di elettrochoc -La scelta di un traghettatore che possa condurre in porto la stagione con l'obiettivo di giocarsi il tutto per tutto per il quarto posto sarebbe l'estremo tentativo di risvegliare le coscienze dei leader dello spogliatoio, ai quali informalmente è stato già trasmesso il messaggio cheIl tempo per gli errori è davvero finito e un inaspettato ed incredibile flop contro il Benfica avrebbe conseguenze inimmaginabili.