Villarreal-Bayern Monaco (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per l'andata dei quarti di finale in Champions League. Dopo aver eliminato la Juventus, gli spagnoli sfidano i campioni di Germania.



Emery deve fare a meno degli indisponibili Ruben Pena e Alberto Moreno. Dall'altra parte Nagelsmann non può contare su Tolisso e Choupo-Moting. Occhio ai cartellini gialli: diffidati Rulli, Parejo e Lucas Hernandez.



PROBABILI FORMAZIONI



VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, Trigueros; Gerard Moreno, Danjuma. (A disp. Asensio, Mario Gaspar, Aurier, Estupinan, Mandi, Iborra, Coquelin, Moi Gomez, Dia, Yeremi Pino, Lo Celso, Alcacer). All. Emery.



BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Sule, Lucas Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. (A disp. Fruchtl, Ulreich, Davies, Nianzou, Rihcards, Stanisic, Musiala, Roca, Sabitzer, Sané). All. Nagelsmann.



Arbitro: Taylor (Inghilterra), assistenti Beswick e Nunn, Sidiropoulos quarto uomo, Attwell e Pawson al Var.