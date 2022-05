Il dado è tratto. La prima finalista della massima competizione mondiale per club, lauscirà dalla sfida dell'Estadio de la Ceramica di, la semifinale di ritorno in programmatra il Sottomarino Giallo di Unaie ildi Jurgen, dopo l'andata ad Anfield finita 2-0 per gli inglesi: serve un'impresa agli spagnoli per raggiungere la finale del 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis a Parigi, contro la vincente dell'altra sfida di domani traall'andata 4-3 per gli uomini di Guardiola. Il risultato dell'andata, frutto dell'autorete di Estupinan e del goal di Mané, chiama gli uomini di Emery a vincere con tre gol di scarto per centrare la prima finale della loro storia o almeno con due per prolungare la contesa ai supplementari. Per il Liverpool invece si tratterebbe della finale di Champions numero dieci nella sua storia calcistica: delle nove disputate, gli inglesi ne hanno vinte sei: l'ultima nel 2019 contro il Tottenham.- Quarta sfida tra i due club, che oltre alla gara d’andata, si erano già incontrati nelle semifinali dell’Europa League 2015/2016. In quell’occasione fu il Liverpool ad avere la meglio nel doppio confronto. L’andata terminò 1-0 per il Sottomarino Giallo con il gol di Adrian Lopez, risultato ribaltato nella gara di ritorno grazie all’autogol di Bruno Soriano e ai gol di Daniel Sturridge e Adam Lallana. In panchina per i Reds c’era sempre Klopp, mentre per il Villarreal c’era Marcelino. Proprio quell’anno, ad aspettare in finale di EL Klopp c’era Unai Emery, che vinse quella finale con suo Siviglia per 1-3 grazie alle reti di Gameiro e la doppietta di Coke che risposero al gol dell’1-0 di Sturridge.Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin; Gerard Moreno, Dia. All. Unai EmeryAlisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Jota. All. Klopp