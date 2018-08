Nella gara d'andata dei playoff di Champions League, vittoria in rimonta per il PSV di Mark van Bommel sul campo del BATE Borisov. Grande protagonista Hirving Lozano, autore del momentaneo 2-1. Solo pari per il Benfica contro il PAOK: al Da Luz, Warda risponde al vantaggio su rigore di Pizzi. Termina a reti inviolate la sfida tra Stella Rossa e Salisburgo.



IL PROGRAMMA DI DOMANI (fischio d'inizio ore 21):



Ajax (Ola) - Dinamo Kiev (Ucr)

MOL Vidi (Ung) - AEK Atene (Gre)

Young Boys (Svi) - Dinamo Zagabria (Cro)