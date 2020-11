Un'altra trasferta europea, nel pieno del caos tamponi e con tante assenze illustri, da Immobile e Luis Alberto a Leiva e Strakosha. Torna in campo la, cheè impegnata sul campo delloper il terzo turno dei gironi di, a pari merito con il Bruges,(testa di serie del gruppo)- E' il primo confronto assoluto tra le due squadre in una competizione europea, ma lo Zenit non ha una buona tradizione contro le formazioni italiane in Champions: solo un successo in quattro partite. Di contro, la Lazio non ha mai perso contro una rivale russa in competizioni Uefa. Biancocelesti, inoltre, a caccia di un piccolo traguardo: tre gare di Champions consecutive senza sconfitta, mancano da marzo 2001.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakits'kyy, Douglas Santos, Zhirkov; Erokhin, Barrios, Ozdoev, Kuzyaev; Dzyuba.: Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Akpa-Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Muriqi.​