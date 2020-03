Al momento del sorteggio, tutti, in casa Reds, sapevano che sarebbe stata una sfida difficile. La sconfitta dell’andata ha complicato ulteriormente le cose per il Liverpool campione d’Europa in carica. I ragazzi di Jurgen Klopp, archiviata la pratica Premier già da diverso tempo, devono ora provare a ribaltare lo 0-1 di due settimane fa contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. La vittoria in favore degli inglesi, 1,57, appare abbastanza probabile mentre il passaggio del turno, 1,95 per Salah e compagni, pende invece leggermente a favore degli spagnoli, 1,83. Il classico 2-0, che permetterebbe al Liverpool di continuare la corsa europea è a 7,00.