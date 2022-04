La Champions League torna con le gare d’andata dei quarti di finale e con le italiane assenti. Manchester City-Atletico Madrid e Benfica-Liverpool sono le partite in programma per domani sera, mentre mercoledì è il turno di Villarreal-Bayern Monaco e Chelsea-Real Madrid. Le inglesi sembrano destinate a partire subito forte sulla lavagna scommesse, con i Citizens di Guardiola che contro un avversario di valore sono comunque favoriti in casa a quota 1,35. Anche in chiave passaggio del turno la sfida tra Guardiola e Simeone vede il primo nettamente avanti nei pronostici Betaland a quota 1,22, contro i Colchoneros a 3,75. In vista della semifinale nelle Quote Champions League è ancora più netto il vantaggio del Bayern Monaco contro il Villarreal. Unai Emery non può essere sottovalutato in Europa, ne sa qualcosa la Juventus, ma i bavaresi campioni di Germania si giocano a 1,10 per il passaggio del turno, contro la proposta di 6,50 per gli spagnoli. Sono ancora più distanti Benfica e Liverpool, con i Reds in semifinale a 1,05 e i portoghesi che cercano una vera impresa a 10. Situazione in chiaro equilibrio tra Chelsea e Real Madrid, anche perché è la sfida tra i campioni in carica e la squadra che ha vinto più volte la competizione. Chi andrà avanti? Tutto può succedere visto che entrambe le squadre sono proposte a 1,90.