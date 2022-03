Finito finalmente un digiuno che durava da 425 minuti, l’Inter chiede uno sforzo al proprio reparto offensivo per compiere l’impresa ad Anfield contro un Liverpool che parte dallo 0-2 ottenuto nella partita di andata disputata a San Siro. Simone Inzaghi, alla ricerca della prima qualificazione in carriera ai quarti di Champions, si affida sulla coppia di attacco formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, autori dei cinque gol che venerdì hanno spazzato via la Salernitana. Secondo gli esperti per la rete inaugurale del match il bomber bosniaco, in quota a 9, è leggermente favorito rispetto al compagno di reparto argentino offerto a 9,50. In casa Reds occhio invece a Roberto Firmino, colui che ha sbloccato il punteggio a Milano, fissato a 6, ma il pericolo numero uno resta sempre il solito Mohamed Salah, su 888 a 4.