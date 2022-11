Serata di gala ad Anfield. Nel tempio del Liverpool arriva il lanciatissimo Napoli di Spalletti. Con la qualificazione agli ottavi già in tasca, gli azzurri devono difendere il primo posto dagli inglesi che devono sperare in una goleada che possa ribaltare le sorti del gruppo.



STATISTCHE - Klopp è pronto alla sua 100esima presenza da allenatore in UCL, diventando il primo allenatore tedesco a raggiungere questa impresa. I sette scontri diretti tra Liverpool e Napoli non si sono mai conclusi con una vittoria della squadra che giocava in trasferta. Ma, con 5 vittorie su 5 gare, al Napoli basta tenere il margine dell'eventuale sconfitta sotto ai 3 gol di scarto e magari fare meglio del ruolino di marcia storico in Inghilterra. Gli ‘Azzurri’ non hanno mai vinto nelle loro 11 trasferte precedenti contro avversarie inglesi (3 pareggi, 8 sconfitte).



Formazioni ufficiali:



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Milner, Thiago; Salah, Firmino, Jones



Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Lobotka, Ndombélé, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia



