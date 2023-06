La notte di Istanbul ha permesso al Manchester City di portare a casa la prima Champions League della storia ma ha certificato come l’Inter possa sognare di riportare il titolo in Italia dopo l’ultimo acuto - proprio nerazzurro - del 2010. Tuttavia non sarà facile per la formazione di Inzaghi conquistare la Champions League 2023/24: un trionfo interista è offerto a 20, stessa quota del Napoli, mentre sale a 40 la vittoria del Milan, con la Lazio, ultima delle italiane, data a 65 volte la posta. Per i bookie davanti a tutti c’è ancora il Manchester City. a 3,50, con il Real Madrid - eliminato proprio dai Citizens - proposto a 8 come PSG e Bayern Monaco. Più lontano l’acuto del Barcellona, reduce da due partecipazioni consecutive disastrose, a 15, come Arsenal e Manchester United, di ritorno in Champions dopo l’ultima stagione in Europa League.