Manchester City e Barcellona in testa, Juventus subito dietro. La conclusione della prima fase di Champions League conferma la squadra di Guardiola in testa alle previsione dei traders per il trionfo finale: i Citizens, primi nel gruppo F, sono passati da 5,25 a 4,60 nelle quote 888sport.it, davanti ai blaugrana, scesi da 7,00 a 5,00 grazie alla vittoria del girone B. Ko finale per i bianconeri contro lo Young Boys, che però non ha compromesso la leadership nel gruppo H grazie al contemporaneo ko dello United a Valencia: Allegri e i suoi, riferisce Agipronews, passano dunque da 8,00 a 6,75, davanti al Paris Saint Germain, offerto a 8,00, e al Liverpool, a 10,00. Si alzano invece le quote di Real Madrid e Bayern Monaco: i Blancos patiscono ancora l’effetto Ronaldo e arrivano a 11,00 (da 9,00) dopo il crollo con il Cska, mentre i bavaresi - alle prese con un inizio di stazione sotto le attese - passano da 8,50 a 12,00. Stabile invece la Roma, che però è piazzata lontanissima a 71,00; dietro i giallorossi solo Lione, Porto e Schalke, tutti oltre quota 100,00.