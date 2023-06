Un pronostico da ribaltare, magari confermando lo scetticismo di Pep Guardiola sul Manchester City favorito. L’Inter sarà chiamata a un’impresa quasi senza precedenti nella finale di Champions League, in programma domani allo stadio Atatürk di Istanbul, viste le previsioni nette degli analisti, ma anche le scelte degli scommettitori. Nel primo confronto ufficiale tra le due squadre, l’«1» dei Citizens spicca a 1,49, con i nerazzurri staccati a 6,40 e con il pareggio al 90′ a 4,70. Indiscutibile lo stato di forma del City, che arriva all’ultima partita della stagione dopo aver conquistato Premier League e Fa Cup, e con un impressionante bilancio di 31 gol segnati e appena 5 subiti nella massima competizione europea. Una forza premiata sulla carta anche dagli scommettitori, che nel 65% dei casi hanno puntato sul segno «1», lasciando all’Inter il 15% delle preferenze e al pareggio il 20%. Anche in caso di supplementari le quote dicono Guardiola, in questo caso vincente a 9,50 contro il 23,00 dei nerazzurri; distanze invece più ridotte per un eventuale confronto finale ai rigori, con gli inglesi a 9,50 e Lautaro e compagni a 17,00. È proprio al Toro che l’Inter affiderà il compito di trascinare l’attacco: l’argentino ha segnato quattro reti nelle cinque finali giocate con i nerazzurri in tutte le competizioni (in questa stagione è andato a segno sia in Supercoppa che nell’ultimo atto della Coppa Italia) e la sua rete stavolta si gioca a 3,85. Dall’altra parte del campo il pericolo numero uno si conferma Haaland, dato appena a 1,60 nelle scommesse sui marcatori, davanti a De Bruyne (3,85) e Gundogan (4,25); per l’Inter, oltre a Lautaro, dovrebbe ancora esserci spazio per Dzeko (4,75), con Lukaku pronto a subentrare e offerto a 4,50. Al di là del risultato, le aspettative di spettacolo sono alte, visto l’Over 2,5 a 1,68, una delle quote più basse delle ultime finali di Champions disputate. La conferma arriva anche dal tabellone sul minuto del primo gol, dove l’intervallo compreso tra il fischio d’inizio e il 15′ è favorito a 2,85. Spazio anche a qualche brivido: l’intervento del Var si gioca a 3,40, un rigore nel corso dell’incontro è offerto a 2,63 mentre l’espulsione di un giocatore pagherebbe 4,55 volte la posta