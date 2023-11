Se non è un’ultima chiamata, poco ci manca: il Milan è atteso dalla cruciale sfida di Champions League di domani sera contro il Borussia Dortmund per fare un passo importantissimo verso la qualificazione agli ottavi. Vincere vorrebbe dire scavalcare i tedeschi in classifica e arrivare all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani. Impresa possibile per i betting analyst, che vedono in vantaggio il segno «1», rispettivamente a 2 e 2,02. Il colpo dei gialloneri, attualmente in vetta al girone, oscilla tra 3,60 e 3,65, mentre il pareggio si attesta tra 3,50 e 3,60. Al centro dell’attacco dei rossoneri tornerà Olivier Giroud, che guida le quote dei marcatori a 2,60, con il grande ex di giornata, Christian Pulisic, a 3,65. Per il Borussia, invece, occhi puntati su Niclas Fullkrug, in gol a 3,80. Secondo gli analisti, si prospetta una partita da Goal, a 1,70, nettamente avanti rispetto al No Goal, proposto a 2,05. Maggiore equilibrio tra Over e Under, con il primo leggermente in vantaggio sul secondo, rispettivamente a 1,80 e 1,93. Tra i risultati esatti, quindi, spicca l’1-1 a 6,15, seguito dall’1-0 a 7,45 e dal 2-1 a quota 8.