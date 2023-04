Napoli avanti di un soffio nel primo round di Champions League contro il Milan. Per l'andata dei quarti di finale in programma domani a San Siro, gli azzurri aprono con un piccolo vantaggio le quote del confronto che arriva a dieci giorni dal crollo al Maradona proprio contro i rossoneri. I betting analyst danno comunque fiducia a Spalletti, dato tra il 2,63 e il 2,65 di Planetwin365 contro il 2,81 di Pioli e i suoi, mentre per il pareggio l'offerta sale a 3,15. È invece più ampia la forbice nelle scommesse del passaggio del turno: qui, almeno per il momento, il Napoli è favorito a 1,42, mentre il passaggio del turno del Milan si gioca a 2,53. Altissima la posta in palio, con i bookmaker che almeno per la sfida di domani prevedono un andamento "accorto": l'Under 2,5 (la scommesse su un massimo di due reti complessive) è quindi a 1,70, mentre per l'Over si sale a 2,03. Per quanto riguarda i protagonisti dell'incontro, in tabellone si rifà avanti Leao dopo la serata da mattatore al Maradona: il portoghese ancora a segno vale 3,55, accompagnato da Giroud (3,25) e Diaz, a 5 volte la posta. Tra gli azzurri il trascinatore designato è invece Kvaratskhelia (3,25); dietro al georgiano si candidano al gol anche Raspadori (3,75) e Politano, a 5 volte a posta.