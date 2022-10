Basta un punto per conquistare matematicamente gli ottavi di finale, ma dopo la prestazione di una settimana fa i bookmaker spingono forte sul Napoli, che domani ritroverà l'Ajax in Champions League. Dopo il 6-1 di Amsterdam, gli azzurri dominano le previsioni sul secondo confronto, con l'«1» offerto a 1,57 e scelto in oltre 6 giocate su 10. Il segno «X» che pure premierebbe i partenopei vale 4,45 mentre è a 5,30 il successo dei Lancieri, alla ricerca disperata di punti dopo due ko consecutivi. Nelle ultime cinque partite disputate tra campionato e Champions il Napoli è sempre andato a segno almeno due volte, una possibilità stavolta data a 1,42; un'altra goleada da quattro o più reti pagherebbe invece 4,50. Affollatissimo il parco attaccanti azzurri nelle scommesse su marcatori: davanti a tutti si impone Simeone, già a segno all'andata e ora a 2,20, con Raspadori e Kvaratskhelia (anche loro in gol in Olanda) dati rispettivamente a 2,55 e 2,75. Poco sopra quota 3 c'è Politano, mentre per gli olandesi gli occhi sono puntati su Bergwijn e Kudus (entrambi a 4), quest'ultimo autore dell'unica rete biancorossa di una settimana fa. Nelle previsioni sul girone A, intanto, i betting analyst hanno già chiuso le giocate sulla qualificazione azzurra e il rendimento fin qui tenuto dal Napoli lo ha portato in cima a quelle sul primo posto nel gruppo (1,40) davanti al Liverpool (2,90).