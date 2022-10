Quattro gol al Liverpool, tre ai Rangers e sei all'Ajax. Il Napoli diventa prepotentemente la squadra protagonista del gruppo A di Champions League dopo tre vittorie in altrettante giornate, e ribalta dopo i pronostici dei bookmaker sia per la prima fase del torneo, sia per quelle successive. Partito in sordina subito dopo i sorteggi, il Napoli ha sorpassato i Reds per il primo posto nel girone, ora dato a 1,40. Gli uomini di Klopp scivolano invece a 2,40, complice il ko nel primo scontro diretto, mentre l'Ajax è lontanissimo a 46 volte la posta. L'avvio di stagione irresistibile porta gli azzurri avanti anche nelle scommesse sul vincente, dove la quota è precipitata a 16: un balzo in avanti quasi impensabile a inizio manifestazione, quando Spalletti e i suoi erano dati a 100, ultimi tra le squadre italiane. I partenopei sono ora nettamente avanti su Milan (41), Inter (51) e Juventus (71), anche se la strada per il gruppo di grandi favorite è ancora lunga. La prima scelta degli analisti è ancora il Manchester City, in quota a 3,00 davanti a Psg (6,25), Bayern Monaco (6,25) e il Liverpool, che qui "batte" il Napoli a 6,75. In doppia cifra prima degli azzurri anche Real Madrid (11) e Barcellona (15).