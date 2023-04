Servirà il Napoli casalingo formato Champions, quello sempre vincente finora in Europa al "Maradona", per eliminare un Milan capace di sconfiggere due volte in dieci giorni - senza subire gol - la formazione di Spalletti. Nel match di martedì sera, si premia la formazione campana, avanti a 1,80 contro il 4,80 del tris rossonero. Nel mezzo il pari, a 3,50, che significherebbe qualificazione per Calabria e compagni. Gli ultimi due scontri diretti hanno visto prevalere il No Goal, ancora favorito a 1,72 sul Goal proposto a 2. Per quanto riguarda invece i possibili protagonisti del match, gli azzurri puntano sul ritorno di Victor Osimhen, finora mai in campo contro il Milan, e dato in rete 2,20 mentre una nuova doppietta di Leao al "Maradona" si gioca a quota 29. L'Inter, dopo il successo per 0-2 al "Da Luz", è favorita anche nel ritorno di San Siro, a 2,15, sale a 3,30 il segno X con il colpo lusitano, già vincente in Italia contro la Juventus, dato a 3,50. Per i quotisti, con il Benfica obbligato a cercare almeno due reti, avanti il Goal, a 1,80, sul No Goal visto a 1,90. Per il risultato esatto invece in pole l'1-1 a 6, sale a 8,50 un 2-1 per i nerazzurri, con lo 0-2 a favore di Joao Mario e compagni, che porterebbe le squadre ai supplementari, fissato a quota 17. Nelle altre due gare dei quarti di finale, dopo i successi dell'andata ancora avanti il Real Madrid (2,45) sul Chelsea (2,87) e il Manchester City (2,40) sul Bayern Monaco (2,70).