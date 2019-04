Il prossimo 6 maggio, l'Assemblea delle varie leghe calcio nazionali europee discuterà la proposta di spostare le gare di Champions League ed Europa League nel weekend, relegando le gare dei campionati nazionali ai giorni infrasettimanali. La Lega non ci sta e attraverso il deputato Daniele Belotti ha fatto sapere di aver "presentato una mozione in Commissione Cultura e Sport della Camera che impegna il Governo a rendersi promotore in sede Uefa affinché ciò non avvenga. Occorre tutelare valore e interessi dei campionati delle varie serie nazionali - ha spiegato Belotti all'Ansa -".