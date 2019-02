La Juventus, capolista indiscussa del campionato, si rituffa nella Champions League dove agli ottavi di finale ha pescato l’Atletico Madrid. Poteva andare meglio ai bianconeri, i Colchoneros infatti sono una delle squadre più temibili della competizione ma gli uomini di Allegri hanno le carte in regola per superare una squadra così ostica. Si comincia da Madrid e, per gli esperti di Sisal Matchpoint, il confronto si presenta equilibratissimo: avanti di un soffio i bianconeri, a 2.80, i padroni di casa inseguono a 2,85, il pareggio si gioca a 2.93. Gara da tripla insomma, ma per il passaggio turno il vantaggio degli uomini di Allegri è più netto, a 1.40 contro il 2.80 dei biancorossi. Fiducia nei bianconeri da parte degli scommettitori, il 65% ha scelto il segno 2 nel match e l’84% crede nella Juve ai quarti di finale.