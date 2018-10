I precedenti non sono il massimo, ma il Napoli può contare su due fattori chiave affrontando il Liverpool nella seconda giornata di Champions, mercoledì al San Paolo. Contro i Reds la squadra di Ancelotti non ha mai vinto (2 ko e un pari) ma ha dalla sua il momentaneo rallentamento degli inglesi (battuti in coppa di Lega e poi fermati sul pareggio in Premier, sempre dal Chelsea), nonché un’ottima media interna: sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto. La combinazione di questi fattori livella le quote in vista del match di mercoledì, anche se gli azzurri partono a 3,40. Nell’analisi SNAI pesa ancora la buona prestazione europea dei Reds di due settimane fa, quando hanno battuto, seppur in extremis, il PSG, tra le candidate al successo finale. La formazione di Klopp è favorita, a 2,10, il pareggio si gioca a 3,55. Gli azzurri non possono più sbagliare dopo il pareggio contro la Stella Rossa all'esordio. La qualificazione agli ottavi è ancora probabile, a 2,75, ma vanno decisamente più giù le quote degli avversari: Liverpool a 1,12 appena, PSG a 1,25.